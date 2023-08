Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Unfall verursacht und dann geflüchtet - mit über 2 Promille

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, um 22:15 Uhr, kam es in den Q-Quadraten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jaguar-Fahrer und einem Daimler-Benz-Fahrer. Bis jedoch die Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt eingetroffen war, fuhr der Benz-Fahrer in Richtung S-Quadrate davon. Der Jaguar-Fahrer teilte der Streifenbesatzung mit, dass der Daimler-Fahrer nicht nur weggefahren sei, sondern zudem noch stark nach Alkohol gerochen hat. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Daimler-Fahrer wurde dieser in den nahe gelegenen S-Quadraten, in seinem Auto sitzend festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten bestätigte sich der geäußerte Verdacht auf dessen Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille. Der alkoholisierte Fahrer wurde auf das Revier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auch wurde der Führerschein einbehalten.

Der Schaden am Jaguar beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

