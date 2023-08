POL-MA: Heidelberg: Mann mit 1,82 Promille hinterm Steuer erwischt - Führerschein sichergestellt

Heidelberg (ots) - Durch einen bisher unbekannten Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin wurde am Samstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, womöglich beim Ein-/oder Ausparken, ein in der Ladenburger Straße am Straßenrand geparkter Porsche beschädigt. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte ...

mehr