POL-MA: Heidelberg: Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg (ots)

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin wurde am Samstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, womöglich beim Ein-/oder Ausparken, ein in der Ladenburger Straße am Straßenrand geparkter Porsche beschädigt. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

