Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Holzzaun beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin einen Holzzaun in der Zähringer Straße. Nachdem eine Zeugin ein ungewöhnliches Geräusch wahrnehmen konnten, blickte sie auf die Straße und nahm die Beschädigungen an einem Zaun wahr. Gleichzeitig konnte sie beobachten, wie sich ein dunkelfarbener Kleinwagen von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Eberbach bittet weitere Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Unfallfahrzeug und/oder zum Fahrer/zur Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

