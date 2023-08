Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Region -NACHTRAG- Geklaute Ortsschilder aufgefunden

Nach einem Zeugenhinweis stellte die Polizei zwölf gestohlene Ortsschilder sicher.

Ulm (ots)

Wie berichtet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5572879) stahlen Unbekannte in der Region Göppingen mehrere Ortsschilder. Aufgrund der Ermittlungen konnten knapp 30 fehlende Schilder festgestellt werden. In einem Feld bei Schorndorf-Schlichten fand ein Zeuge die zwölf Ortschilder sowie zwei weitere Verkehrszeichen und informierte die Polizei. Die Ermittlungen zu den unbekannten Tätern dauern an. Weitere Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Göppingen unter Tel. 07161/632360.

Hinweis:

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

