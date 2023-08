Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Nicht aufmerksam war ein Autofahrer am Mittwoch in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr in der Memminger Straße. Der 65-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf der B465 vom Jordanei in Richtung Memminger Straße. Dabei wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Links neben ihm fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 65-Jährige sein Auto wieder nach rechts. Die Audi-Fahrerin steuerte zeitgleich nach links und geriet dadurch in den Grünstreifen. Ihre Fahrt endete an zwei spitz zulaufenden Schutzplanken, die der Audi gerammt hatte. Durch den Aufprall zog sich die 20-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst bracht die Frau in einen Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Audi musste abgeschleppt werden. An den Auto entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

++++1655185 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell