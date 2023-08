Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Hütten aufgebrochen

Am Dienstag oder Mittwoch brachen Unbekannte drei Gartenhütten in Ehingen auf.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 11 Uhr drangen Unbekannte in einer Kleingartenanlage in der Ulmer Straße in drei Hütten ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt, in dem sie die Vorhängeschlösser knackten oder die Türen zu den Lagerräumen aufhebelten. Entwendet hatten die Unbekannten in den Hütten gelagerte Werkmaschinen. Auch außerhalb der Hütten gelagerten Elektrowerkzeuge und zwei Notstromaggregate machten die Einbrecher zu ihrer Beute. Die Gegenstände haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren. Den Schaden an den Gartenhütten beziffert die Polizei mit rund 600 Euro.

++++1651468 1651838 1652011 (JS)

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell