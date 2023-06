Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Untersuchungshaft: 37-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Westentor am Samstag, 24. Juni, sitzt ein 37 Jahre alter Mann nun in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige fiel einem Mitarbeiter des Geschäfts gegen 12.20 Uhr auf: Dieser sah, wie der Mann ohne festen Wohnsitz Ware in seine Hosentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der 35 Jahre alte Mitarbeiter sprach den Dieb an und alarmierte die Polizei.

Da der 37-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte mehrfach polizeilich aufgefallen ist, wurde er vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Für den 37-Jährigen ging es dann in die JVA. (hr)

