POL-HAM: Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt

Hamm-Herringen (ots) - Der Brand einer Grünfläche und von Geäst im Wäldchen Sundern in Herringen beschäftigte am Dienstag, 27. Juni 2023, die Feuerwehr und die Polizei. Gegen 15.45 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei der Feuerwehr ein. Es wurde ein schmaler Streifen Wiese über eine Länge von etwa 60 Metern und bewaldetes Terrain in einem Umfang von etwa 5 x 5 Metern in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort konnten ...

mehr