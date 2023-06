Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach versuchtem Raub einer Halskette - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Montag, 26. Juni, versucht, die Halskette eines weiteren Mannes am Willy-Brandt-Platz zu stehlen - er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der ebenfalls 21 Jahre alte Geschädigte wurde gegen 11.20 Uhr von dem Tatverdächtigen nach der Uhrzeit gefragt. Als dieser die Antwort nicht verstand, zeigte der Geschädigte ihm die Uhrzeit auf seinem Handy. Daraufhin kam der Tatverdächtige dem Mann aus Landau näher und fing an, an der Halskette des Geschädigten zu ziehen. Der rief daraufhin um Hilfe und versuchte, den Dieb festzuhalten. Allerdings wehrte sich der Tatverdächtige und trat nach dem 21-Jährigen. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und hielt den Hammer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Delikte mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde er in eine JVA gebracht. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell