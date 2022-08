POL-WAF: Ahlen. Unter Drogen im Auto unterwegs

Warendorf (ots) - Wer war an dem Sturz eines 27-jährigen Kradfahrers am Montag (08.08.2022, 16.05 Uhr) in Warendorf beteiligt? Der Warendorfer war mit seinem Roller auf der Straße Katzheide Richtung B 64 unterwegs und lenkte wegen der Grünanzeige an der Ampel B64/Katzheide geradeaus Richtung Hellgraben. Für Rechtsabbieger war die Ampel rot. Als der Kradfahrer an den wartenden Autos vorbeifuhr, scherte unvermittelt ...

mehr