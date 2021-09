Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 18.09.21, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Netto Parkplatz in der Bahnhofstraße in Brake abgestellten weißen BMW. Der PKW, der im von der Straße aus vorderen Bereich des Parkplatzes abgestellt war, wurde im Bereich des hinteren Kotflügels zerkratzt. Der Schaden wird auf 500,- EUR geschätzt.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen roten PKW handeln.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter 044019350 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell