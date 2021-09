Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Mülleimer angezündet - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung:

Am Samstag, den 18.09.2021, gegen 17.30 Uhr, steckte ein bisher unbekannterTäter einen Mülleimer auf dem Schulhof der Grundschule Abbehausen, Nordenham, in Brand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham Unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

