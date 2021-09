Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Verkehrsdelikte; Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer u.a.

Delmenhorst (ots)

Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis Oldenburg: Wildeshausen: Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen konnte am Samstag, 18.09.2021, gegen 21:00 Uhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Twistringen auf der Harpstedter Straße in Wildeshausen festgestellt werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der genutzte Pkw weder versichert noch zugelassen war. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Ahlhorn:

Des Weiteren kontrollierte eine Funkstreife aus Wildeshausen am Sonntag, 19.09.2021, gegen 02:15 Uhr einen 30-Jährigen aus Dötlingen auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit 0,79 Promille deutlich zu alkoholisiert war, um mit einem Pkw am Straßenverkehr teilzunehmen. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Ganderkesee:

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde auch gegen einen 36-jährigen Ganderkeseer eingeleitet. Er wurde durch Beamte der Polizei Ganderkesee ebenfalls am Sonntag, 19.09.2021, gegen 03:10 Uhr Auf dem Hohenborn in Ganderkesee mit 0,58 Promille als Fahrzeugführer eines Pkw festgestellt. Die Weiterfahrt wurde hier auch untersagt.

Kirchhatten: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer:

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 08:25 Uhr, beabsichtigte ein 69-Jähriger aus Hatten mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Richtung Munderloher Straße zu überqueren. Dabei übersah er den ortsauswärts fahrenden Pkw einer 52-Jährigen ebenfalls aus der Gemeinde Hatten. Durch den Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige und verletzte sich schwer. Mittels Rettungswagen wurde der Pedelec-Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Zur medizinischen Erstversorgung war ebenfalls ein Notarzt mit eingesetzt. Für die Rettungsmaßnahmen und die Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall in Wardenburg:

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 10:30 Uhr wollte eine 24-jährige Anwohnerin mit ihrem Pkw vom Grundstück in Tungeln nach links auf die Oldenburger Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den von links in Richtung Wardenburg fahrenden Pkw eines 36-jährigen Oldenburgers. Durch den Zusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Fahrzeug des Oldenburgers wurde jedoch so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

