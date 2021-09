Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Diebstahl aus Pkw in Hude - Zeugenaufruf -

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 17.09.2021, wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr das Beifahrerfenster eines auf dem Pendlerparkplatz "Schwarzes Heck" an der Vielstedter Straße, Hude, abgestellten Nissan zerstört. Anschließend wurde der Pkw durchsucht und Bargeld aus dem Innenraum entwendet. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Hude, Tel. 04408/80903-0, in Verbindung zu setzen.

