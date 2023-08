Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unfallverursacher geflüchtet

Am Dienstag musste eine Autofahrerin bei Ingoldingen dem Gegenverkehr ausweichen.

Gegen 12.45 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem VW Golf auf der K7529 von Oberessendorf in Richtung Winterstettenstadt unterwegs. Dort kam ihr auf ihrer Fahrspur ein dunkles Fahrzeug entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Frau nach rechts aus. Dabei touchierte sie die Leitplanke. Der Unbekannte Fahrer des dunklen Fahrzeugs fuhr einfach weiter. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. An dem VW Golf entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, an der Leitplanke von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise von Zeugen zum unbekannten Verursacher.

