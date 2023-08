Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei sucht weitere Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer einen am Neckarlauer geparkten Pkw derselben Marke und flüchtete von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten und informierte die Polizei. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. Nachdem die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen den 83-Jährigen Unfallverursacher auf der B 37 feststellten und einer Kontrolle unterzogen, konnten diese weitere, frische Unfallspuren am Fahrzeug des 83-Jährigen feststellen. Hierbei handelte es sich um rote Lackantragungen. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, insbesondere diejenigen, welche eventuell ebenfalls von dem Mercedes-Fahrer geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

