Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall bei Schneeglätte in 27607 Geestland

Cuxhaven (ots)

Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es in 27607 Geestland, OT Langen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 37-Jähriger Geestländer befuhr mit seinem BMW die Debstedter Straße in Richtung Debstedt. Auf Grund von Schneeglätte rutschte der Pkw in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Die Insassen dieses Pkw wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand eine Schadenshöhe von ca 4.500 Euro.

