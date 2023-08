Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht mehr fahrtauglich

Zu viel getrunken hatte ein 53-Jähriger am Freitag in Biberach.

Ulm (ots)

In Ringschnait kontrollierte die Polizei den Verkehr. Kurz vor 0.30 Uhr stoppten Polizisten in der Hauptstraße einen Mercedes. Am Steuer saß der 53-Jährige. Der roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Das wird nun analysiert und soll den genauen Wert ermitteln. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

