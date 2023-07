Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch ohne Wert

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich von Sonntag auf Montag durch Aufhebeln eines Fensters Zugang in ein Fitnessstudio im Ketzerweg. Dort brachen sie dann mehrere Büroräumlichkeiten auf. Aus einem der Büros wurde dann ein Standtresor aufgeflext, in dem sich jedoch keinerlei Wertgegenstände befanden. Insgesamt entstand durch das gewaltsame Aufbrechen der Türen und Fenster des Studios ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell