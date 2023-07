Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind in der Arnold-Böcklin-Straße

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montag, den 17.07.2023, kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Arnold-Böcklin-Straße in Frankenthal. Ein 6-Jähriger befand sich in der als verkehrsberuhigten Bereich gekennzeichneten Straße, als diesen ein namentlich unbekannter Fahrradfahrer vermutlich im Vorbeifahren touchierte. Das Kind kam hierbei zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden zu. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, dunkle braune kurze Wanderhose, schwarzes T-Shirt, grün-braune Baseball Kappe, Sandalen, 3-Tage-Bart, schmale Statur, etwa 30 bis 40 Jahre alt, braune Augen. Das Fahrrad sei ein schwarzes Trekkingrad mit 2 dunklen Fahrradtaschen am Gepäckträger. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Fahrradfahrers.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

