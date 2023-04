Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - 60-Jähriger unter Alkoholeinfluss nach Unfall mit Elektro-Klapprad schwer verletzt

Dörpen (ots)

Gestern gegen 23.23 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Elektro-Klapprad aus Dörpen kommend in Richtung B401. Beim Überqueren der B401 bog er nach links auf den dortigen Radweg in Richtung Heede ab, woraufhin er zu Fall kam. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem war er stark alkoholisiert, was eine Atemalkoholkontrolle mit 1,67 Promille bestätigte.

