POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl einer Geldbörse beim Einkaufen

Bereits am 14.07.2023 gegen 14:00 Uhr wurde einer 88-Jährigen die Geldbörse in einem Ladengeschäft in der Wormser Straße entwendet. Diese wurde von einem Mann angesprochen, welcher vermutlich das Ansprechen als Ablenkung nutzte, um die Geldbörse an sich zu nehmen. Der Gesamtschaden bewegt sich im hohen zwei- bis niedrigen dreistelligen Bereich. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, mittelbraunes Haar und helle Bekleidung. Er habe zudem sehr schlechtes / gebrochenes Deutsch gesprochen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Täters.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

