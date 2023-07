Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind nach Unfall verletzt

Schifferstadt (ots)

Eine 11-jährige Schülerin aus Schifferstadt befuhr am Montagmorgen mit ihrem Tretroller den Gehweg der Schulstraße aus Richtung Kirchenstraße kommend. Wohl ungebremst fuhr sie dann plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn ein und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden Pkw einer 33-jährigen aus Schifferstadt. Infolge dessen stürzte das Kind und fiel zudem an einen dort geparkten Pkw. Durch den Sturz zog sich die 11-jährige Schürfwunden am Knie zu und wurde vor Ort noch medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

