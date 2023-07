Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Urbar (ots)

Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 14:44 Uhr kam es auf der B42 in Urbar in Höhe der OIL Tankstelle zu einem Unfall zwischen zwei PKWs im Begegnungsverkehr. Ein 75 jähriger Fahrzeugführer ist aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW eines 20 jährigen Fahrzeugführers zusammen , welcher mit drei Personen besetzt war. Der 75 jährige Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Die Insassen des anderen PKW blieben glücklicherweise unverletzt. Die Richtungsfahrbahn nach Koblenz musste für ca. 45 Minuten durch die Ortschaft Urbar umgeleitet werden.

