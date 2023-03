Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blätter brennen in Lichtschacht/Einbrecherin festgenommen

Iserlohn (ots)

Laub, das sich in einem Lichtschacht an einem Mehrfamilienhaus am Sonnenweg befand, brannte am Donnerstagnachmittag gegen 13:50 Uhr. Höchstwahrscheinlich hatte zuvor ein Unbekannter einen brennenden oder glimmenden Gegenstand z.B. eine Zigarette in den Schacht geworfen. Die Feuerwehr löschte den Brand nachfolgend. Am Gebäude entstand kein Substanzschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (schl)

Eine Einbrecherin wurde am Donnerstagnachmittag in der Schlesischen Straße festgenommen. Die 31-Jährige hatte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus verschafft. Dort wurde sie durch den Wohnungseigentümer, gegen 22:30 Uhr, überrascht, als dieser nach Hause kam. Der Inhaber hielt die 31-Jährig bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Die Frau, die keinen festen Wohnsitz hat, wurde vor Ort festgenommen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell