Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer von Firmengelände entwendet

Altena (ots)

Indem sie eine Scheibe einschlugen, verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstagabend, vermutlich gegen 21:00 Uhr, Zutritt zu einer Halle einer Firma an der Rosmarter Allee. In der Folge entwendeten die Täter eine bislang nicht bekannte Menge Kupfer-Coils. Für den Abtransport nutzen sie höchstwahrscheinlich ein größeres Fahrzeug. Zeugen, die am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

