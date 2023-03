Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtlicher Spaziergang über die Bahngleise

Altena (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag kurz nach 0 Uhr einen 47-jährigen Mann von den Bahngleisen geholt. Zeugen hatten die Polizei informiert über eine Person, die mit einer Taschenlampe über die Gleise gehe - trotz des laufenden Bahnverkehrs. Die Polizei informierte Bundespolizei und Bahn und suchte die Gleise ab. Der Mann in durchnässter Kleidung versteckte sich in einem Gebüsch. Er kam schließlich hervor. Er bestreitet, auf den Gleisen gelaufen zu sein und gibt an, er sei in die Lenne gefallen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Gleise zu überqueren, auch zum Beispiel im Bahnhofsbereich, stellt einen solchen gefährlichen Eingriff dar. Personen setzten nicht nur sich selbst einer großen Gefahr aus. Sie nehmen auch in Kauf, dass Züge Notbremsungen vornehmen müssen. Dabei könnten Fahrgäste verletzt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell