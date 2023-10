Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrerflucht

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 17 Uhr an einem Opel hinterlassen, der vor einer Spielothek in der Aistegstraße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den Opel mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken an dessen vorderem linkem Kotflügel. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei schnappt Fahrraddieb auf frischer Tat

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Mittwoch gegen 22 Uhr einen Fahrraddieb in der Zeppelinstraße gestellt. Die Beamten wollten den 39-Jährigen, der in Richtung Fischbach radelte, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei gab der 39-Jährige Gas und flüchtete in ein Wohngebiet in Manzell. Dort versteckte er sich und das von ihm mitgeführte, hochwertige Pedelec in einem Gebüsch. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Noch während der weiteren Maßnahmen erstattete der wahre Besitzer des E-Bikes Strafanzeige: das abgeschlossene Zweirad war ihm kurz zuvor in der Riedleparkstraße gestohlen worden. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und händigten es dem Besitzer wieder aus. Der 39-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Friedrichshafen

Polizei bittet nach Übergriff um Zeugenhinweise

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in der Prielmayerstraße ereignet hat, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Mann, der mit Inlinern unterwegs war, folgte einer 17 Jahre alten Radfahrerin. Im Bereich der Prielmayerstraße hielt die Jugendliche an, was der Unbekannte ausnutzte und sie zu Boden stieß. Dort umklammerte er das Mädchen und ließ erst von ihr ab, als ein Nachbar auf die Hilferufe der 17-Jährigen aufmerksam wurde. Der Unbekannte wird als etwa Ende 20 bis Anfang 30, etwa 180 cm groß und bekleidet mit einem eng anliegenden Sport-Dress beschrieben. Zudem trug der Täter einen hellen Helm und Ellbogen- und vermutlich auch Kniegelenksschoner. Zeugen sowie Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Überlingen

Mann wehrt sich gegen Polizisten

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist ein 24-Jähriger gewesen, der am Mittwoch gegen 19.30 Uhr am Busbahnhof mehrere Passanten belästigt hat. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis, dem dieser jedoch nicht nachkam. Als die Beamten den 24-Jährigen von der Örtlichkeit wegführen wollten, wehrte sich dieser gegen den Zugriff und griff die Polizisten an. Erst als eine zweite Streifenbesatzung eintraf, konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Er wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Insgesamt verletzte der 24-Jährige alle vier Polizeibeamte. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft zu.

Überlingen

Fahrzeug gestreift und das Weite gesucht

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr an einem Sprinter in der Mühlbachstraße hinterlassen hat. Mutmaßlich beim Einparken streifte der Unbekannte die vordere linke Seite des Sprinters und fuhr schließlich weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Trickdieb gibt sich als Heizungsmonteur aus

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr dem Bewohner einer Seniorenwohnanlage in der Aachstraße gegenüber als Heizungsmonteur ausgegeben, um in dessen Wohnung zu gelangen. Der Senior schöpfte rasch Verdacht und informierte den Hausmeister und die Polizei. Der Unbekannte konnte noch vor Eintreffen der Polizei das Weite suchen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann bereits eine weitere Wohnung betreten und dort Schränke durchwühlt hatte. Der Unbekannte soll Mitte 20, rund 175 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Er sprach schlecht Deutsch. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 beim Polizeiposten Meersburg zu melden.

