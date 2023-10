Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Mit rund 1,5 Promille war eine Autofahrerin unterwegs, die am Mittwochabend im Bereich Bierstetten in eine Polizeikontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau führten mit der Frau zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit einen Alkoholtest durch, dessen Ergebnis deutlich zu hoch ausfiel. Die 48-Jährige musste ihren Wagen stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ihren Führerschein musste die Autofahrerin noch an Ort und Stelle abgeben.

Herdwangen

Motorradstaffel zeigt Autofahrer wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit an

Über 150 km/h hatte ein Autofahrer bei einem Überholmanöver am Dienstag auf der L 195 zwischen Herdwangen und Owingen auf dem Tacho. Nach einer leichten Drifteinlage im Bereich der Hohenfelserstraße in Herdwangen wurde eine Streife der Motorradstaffel auf den Jaguar-Fahrer aufmerksam, der stark beschleunigte und einen anderen Pkw überholte. Bei der Verfolgung des Autofahrers, der auf der Landesstraße einen weiteren Pkw überholte, mussten die Beamten auf rund 180 km/h beschleunigen. Nach Abzug der Toleranz wird dem 24-Jährigen nun eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h vorgeworfen. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Bußgeldstelle.

