Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Nach Öffentlichkeitsfahndung zu unbekanntem Toten - Bild veröffentlicht

Nachdem die Identität des toten Mannes, der am 18.09. in der oberen Argen aufgefunden wurde, weiterhin ungeklärt ist, ist nun ein Bild mit dem rekonstruierten Gesicht des Unbekannten im Fahndungsportal des Landeskriminalamts eingestellt. Die Kriminalpolizei in Ravensburg nimmt weiterhin Zeugenhinweise unter Tel. 0751/803-4444 entgegen.

Das Bild ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wangen-im-allgaeu-unbekannter-toter/

Nachfolgend unsere Pressemitteilungen vom 20.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5607442 und 22.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5609169

Ravensburg

Radfahrerin bei Unfall mittelschwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Seestraße erlitt eine 17-jährige Radlerin mittelschwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die 17-Jährige befuhr die Seestraße in südlicher Richtung und wollte nach links in den Leinerweg abbiegen. In diesem Moment überholte sie ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer über die linke Seite, wodurch es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei nicht unerheblich. Aufgrund zunächst angenommener fehlender Verletzung wurden von den Beteiligten keine Daten ausgetauscht. Die Polizei in Ravensburg bittet nun den Pedelec-Fahrer und eine unbeteiligte Fußgängerin, die der 17-Jährigen geholfen hat, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Kellerbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Junkerstraße. Die Bewohner haben selbstständig das Gebäude verlassen, eine Person wurde durch Einsatzkräfte nach draußen geführt. Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es keine Verletzten. Rettungskräfte und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort, am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Achberg

Brand in Metallbetrieb

Aus bislang nicht bekannter Ursache ist am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße "Im Wattrain" ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich einer Schweißgas-Absauganlage zu offenen Flammen, die jedoch schnell gelöscht werden konnten. Es entstand Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort.

Wolfegg

Unfallflucht

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Vogt, nachdem am Donnerstag gegen 7.15 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der L 317 bei Wassers den Seitenspiegel eines entgegenkommenden BMW abgefahren hat. Der unbekannte Fahrer des Traktors mit Anhänger ist ohne anzuhalten weitergefahren. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können und bittet diese, sich unter Tel. 07529/971560 zu melden.

Bad Wurzach

Käferlockmittel an Bäumen angebracht

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Bad Wurzach, nachdem im vergangenen Monat eine Vielzahl an Bäumen in verschiedenen Wäldern um Bad Wurzach aufgrund von starkem Käferbefall gefällt werden mussten. An einem der Bäume wurde eine angebrachte Ampulle mit Lockmittel für Käfer festgestellt, die offenbar mutwillig von einem Unbekannten dort platziert wurde. Bislang unklar ist, ob der Käferbefall an anderen Bäumen ebenfalls auf ein solches Lockmittel zurückzuführen ist. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können und mögliche weitere geschädigte Waldbesitzer, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Wurzach

Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 35.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bechtingers und Baschers. Der 36-jährige Fahrer eines Skoda kam in einer scharfen Linkskurve zu weit auf die Gegenseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Tesla. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Leutkirch

Diebstahl von einer Baustelle

Die Polizei in Leutkirch ermittelt wegen eines Diebstahls, der am Dienstag, den 26.09., in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10 Uhr auf einer Baustelle an der Kreuzung Leutkircher Straße / Grasgartenweg begangen wurde. Für das Verladen und den Abtransport der gestohlenen Gerätschaften muss aufgrund des hohen Gewichts ein Bagger oder Kran sowie ein LKW verwendet worden sein. Der Diebstahlsschaden liegt bei rund 12.000 Euro. Die Polizei in Leutkirch bittet nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell