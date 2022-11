BPOL NRW: Liebe Fußballfreunde vom VfL Bochum und von Borussia Dortmund!

Dortmund (ots) - Gestern Nachmittag (2. November) kam es an einer Bahnstrecke in Dortmund zu einem Unfall. Hierbei erlitt ein 14-Jähriger einen Stromschlag um musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 15:30 Uhr sollen zwei ukrainische Jungen (12, 14) eine Lärmschutzmauer an der Mariannenstraße in Dortmund hinaufgeklettert sein und gelangten so ...

mehr