Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Angetrunken in der Probezeit mit dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

Um kurz vor 2 Uhr war am Dienstag ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter in der Bahnhofsstraße unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle zeigte sich, dass der junge Mann leicht alkoholisiert war. Auf dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte wurde mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von lediglich 0,2 Promille. Allerdings befand sich der junge Mann noch in der Probezeit, in welcher ein strikteres Alkohollimit beim Fahren mit einem Kraftfahrzeug gilt. Daher muss er nun mit einer Anzeige wegen des Alkoholverbots für Fahranfänger rechnen, die auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen wird.

