POL-FR: Kandern: Rollerfahrer kollidiert mit geparkten Pkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.10.2023, gegen 20.20 Uhr, kollidierte ein 30-jähriger Fahrer eines Motorrollers in der Waldeckstraße mit dem Heck eines geparkten Pkw. Danach habe der Fahrer seinen Roller von der Örtlichkeit weggeschoben und den Rettungsdienst informiert, welcher den 30-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus brachte. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

