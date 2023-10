POL-HS: Körperverletzung auf den Hückelhovener Wiesn

Übach-Palenberg - Übach (ots) - Am 28. September (Donnerstag), um 8:00 Uhr morgens, stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Josef-van-der-Velden-Straße fest, dass sein Fahrrad aus dem Kellerabteil entwendet worden war. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf, um in den Raum zu gelangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

