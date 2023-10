POL-HS: Parkautomat aufgebrochen und Videokamera entwendet

Heinsberg Dremmen (ots) - Im Zeitraum vom 28. September (Donnerstag), 18.30 Uhr bis zum 01. Oktober (Sonntag), 22:00 Uhr kam es auf der Lambertusstraße zu einem versuchten Einbruch und auf der Gladbacher Straße zu einem Einbruch in Geschäftsräume. In beiden Fällen versuchten die Täter mittels Aufhebelns der Eingangstür in die Gebäude einzudringen. Es gelang ihnen an der Gladbacher Straße. Hier erbeuteten Sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld in einer geringen ...

