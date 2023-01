Polizei Hamburg

POL-HH: 230102-1. Zwei vorläufige Festnahmen nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Hamburg (ots)

Zeit: 02.01.2023, 01:45 Uhr

Ort: Hamburg - St. Pauli, Hein-Hoyer-Straße

Letzte Nacht konnten Beamte des Polizeikommissariats 16 (PK 16) zwei 17- und 19-jährige Deutsche vorläufig festnehmen, die zuvor von zivilen Polizeikräften dabei beobachtet worden waren, wie sie drei bis zu 1x2 Meter große Graffiti-Tags an eine Hauswand sprühten.

Bei dem 19-Jährigen fanden die Polizisten neben drei Farbsprühdosen auch Marihuana auf und beschlagnahmten dieses.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigte übergeben. Der 19-Jährige wurde an der Polizeiwache 16 entlassen.

Die mittlerweile vom zuständigen Landeskriminalamt 111 übernommenen Ermittlungen dauern an.

Ah.

