Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt-Mengen: Pedelec aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 19. Oktober 2023, gegen 6 Uhr ein Pedelec aus der Garage eines Wohnhauses in der Schulstraße in Schallstadt-Mengen entwendet. Es handelt sich hierbei um ein dunkelgraues Elektrorad der Marke Haibike. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 3200 Euro.

Bereits kurze Zeit zuvor, gegen 5 Uhr, soll derselbe Mann sich auf einem Anwesen "Im Winkel" aufgehalten und nach Diebesgut gesucht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde allerdings nichts gestohlen.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633/80618-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- nordafrikanischer Phänotyp - circa 20 bis 30 Jahre alt - schwarze kurze Haare - Fünf-Tage-Bart - weiße/hellgraue Basecap - graue Jacke - dunkle Hose - schwarze Schuhe mit weißen Streifen

