POL-FR: Titisee-Neustadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.10.2023 gegen 16:00 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023 gegen 06:50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Gustave-Fecht-Straße in Weil am Rhein mehrere Elektrowerkzeuge. Nach bisherigem Kenntnisstand brach der Täter in dem Neubaugebiet einen Anhänger und einen Baucontainer auf, wo die Werkzeuge ...

