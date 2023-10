Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.10.2023 gegen 16:00 Uhr bis Donnerstag, 19.10.2023 gegen 06:50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Gustave-Fecht-Straße in Weil am Rhein mehrere Elektrowerkzeuge.

Nach bisherigem Kenntnisstand brach der Täter in dem Neubaugebiet einen Anhänger und einen Baucontainer auf, wo die Werkzeuge verschlossen lagerten. Der Wert der Werkzeuge beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell