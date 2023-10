POL-EU: Versuchter Einbruch in Schule

Mechernich-Kallmuth (ots) - Im Zeitraum von Samstag (30. September), 10 Uhr bis Donnerstag (4. Oktober), 8 Uhr entwendeten Unbekannte einen Pkw-Anhänger in der Straße Georgswiese in Mechernich- Kallmuth. Trotz einer Diebstahlsicherung an der Anhängerkupplung konnte der Anhänger entwendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: ...

