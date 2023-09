Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230922 - 1084 Frankfurt -Westend: Festnahmen und Durchsuchungen nach Diebstahl von Nahrungsergänzungsmitteln

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am Sonntag, den 17. September 2023, kam es auf dem Frankfurter Messegelände zu einem Diebstahl mehrerer Paletten mit Nahrungsergänzungsmitteln, die im Rahmen einer Vollkontakt-Kampfsport-Veranstaltung in einer Halle zwischengelagert waren. Die Polizei nahm nun zwei Tatverdächtige fest und stellte Beweismittel sicher.

Beamte des Polizeiposten "Messe" des 13. Reviers stellten anhand von Videoaufzeichnungen und umfangreichen Ermittlungen fest, wie am Vormittag bei Abbauarbeiten in einer Messehalle mehrere Personen eine ganze Palette mit Kisten entwendeten, in denen sich Protein-Drinks und Protein-Chips befanden. Diese verluden sie anschließend für den Abtransport in Fahrzeuge. Durch die weitere Auswertung war es in der Folge möglich, die Kennzeichen der für den Diebstahl genutzten Fahrzeuge und die Halter zu ermitteln.

Am vergangenen Dienstag (19.09.2023) fand die Polizei im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in einem Lagerraum eines Catering- und Gastronomiebetriebes 49 Kisten auf und stellte diese sicher. Einen der Tatverdächtigen, 34 Jahre alt, trafen die Beamten noch in der Nähe an und nahmen ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und seines Pkw fanden sie weitere 35 Kisten auf und stellten diese ebenfalls sicher.

Am Mittwoch, den 20.09.2023, nahmen Polizeibeamte einen weiteren 41-jährigen Mann fest, in dessen Wohnung weitere 42 Kisten sichergestellt werden konnten.

Die Ermittlungen hinsichtlich zwei weiterer gestohlener Paletten sowie weiterer Mittäter dauern an. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware beträgt insgesamt ca. 15.000 Euro. Die Frankfurter Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Bandendiebstahls.

