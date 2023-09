Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230922 - 1083 Frankfurt - Fechenheim: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend kam es in Fechenheim zu einer versuchten räuberischen Erpressung, bei welcher der 36-jährige Täter gegen einen 51-Jährigen Reizstoff einsetzte und von diesem Geld forderte. Doch dieser setzte sich zur Wehr.

Der 51 Jahre alte Geschädigte befand sich gegen 21:55 Uhr in der Hanauer Landstraße und war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte. In Höhe der Hausnummer 340 trat der spätere Beschuldigte aus einem Hauseingang und sprühte unvermittelt Pfefferspray in Richtung des 51-Jährigen. Anschließend forderte er von seinem Gegenüber Geld. Aufgrund der körperlichen Unterlegenheit des Angreifers, gelang es dem 51-Jährigen, diesen zu überwältigen. Dabei kam ihm auch ein bislang unbekannter Passant zur Hilfe, sodass sie den Mann festhielten. Als kurz darauf die alarmierte Polizei eintraf, nahmen die Beamten den 36-Jährigen fest. Der Helfer hatte sich jedoch bereits wieder entfernt. Der Geschädigte trug aufgrund des Reizstoffes eine leichte Verletzung davon.

Der 36-jährige Täter musste die Streifenbeamten nach der Festnahme mit zur Dienststelle begleiten. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

