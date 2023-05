FW-M: Pkw überschlägt sich (Obermenzing)

München (ots) - Freitag, 5. Mai 2023, 21.00 Uhr Stadtgebiet Gestern Abend ist ein Gewitter über München gezogen. Durch Blitzeinschläge wurden Brandmeldeanlagen ausgelöst. Glücklicherweise kam es zu keinen großen Schäden im Stadtgebiet München und so hatte die Feuerwehr nur vergleichsweise wenig Einsätze zu verzeichnen. In Summe kam es bis in den Morgen zu 23 Feuerwehreinsätzen im gesamten Stadtgebiet. Dabei ...

mehr