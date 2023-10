Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Friedenweiler: Missachtung der Vorfahrt - mehrere Personen leicht verletzt.

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach]

Am 19.10.2023, gegen 21:15 Uhr, fuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin in den Kreuzungsbereich Kleineisenbachstraße/L127 ein. Hierbei übersah diese einen auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Pkw eines 49-jährigen Fahrzeuglenkers. In Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die 18-jährige Unfallverursacherin, ihre 17-jährige Mitfahrerin sowie der 49-jährige Fahrzeuglenker des geschädigten Fahrzeuges und die beiden minderjährigen Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte erstversorgt.

Die Fahrzeuge wurden durch ein angefordertes Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ergaben sich Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle.

Die Feuerwehren aus Friedenweiler und Rötenbach waren zur technischen Hilfeleistung ebenfalls vor Ort.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

RTN/ncd

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell