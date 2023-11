POL-MA: Kronau/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - Rettungskräfte im Einsatz PM Nr.2

Heidelberg (ots) - Am Montag fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Straße "Am Rosenbusch" bergab. Nach ersten Erkenntnissen passte er seine Geschwindigkeit nicht dem kurvenreichen unübersichtlichen Streckenverlauf und der nassen Fahrbahn an, so dass er um kurz vor 10:30 Uhr auf der schmalen Straße mit einem entgegenkommenden Kleinlaster frontal ...

