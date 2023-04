POL-IZ: 230411.2 Itzehoe: Polizei beendet Drogenfahrt

Dägeling (ots) - In der Zeit von Samstag um 16:30 Uhr bis Sonntag um 0.00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür einer Lagerhalle auf, die zu einem Bäckereibetrieb am Kaddenbusch gehört. Hier brachen sie in den Innenräumen einen Tresor sowie Innentüren und Spinde in der Herrenumkleide auf. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Aus dem Tresor ...

mehr