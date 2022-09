FW-M: Piepston rettet Leben (Trudering-Riem)

München (ots) - Donnerstag, 8. September 2022, 19.09 Uhr Arabellastraße Am Donnerstagabend wurde via Notruf von einem Anwohner eines Wohnanwesens eine Rauchentwicklung in einer benachbarten Wohnung gemeldet. Im gesamten 15. Stockwerk des Hochhauses war eine Rauchentwicklung wahrnehmbar. Ursache dafür war ein brennendes Sofa in einer Wohnung. Das Feuer wurde durch mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr zügig gelöscht. ...

