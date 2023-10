POL-DA: Darmstadt: Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Rüsselsheim (ots) - Mit Schmuck und Geld suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Montag (09.10.) unerkannt das Weite. In der Zeit zwischen 11.00 und 23.00 Uhr verschafften sich die Kriminellen zuvor Zutritt zu der Wohnung in einem Wohnhaus in der Gerstenfeldstraße in Haßloch. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim ...

