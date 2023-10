Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Polizei fahndet nach Rollerdiebstahl

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Einen schwarzen Piaggio-Roller hatten bislang unbekannte Kriminelle im Visier. Am Montagabend (09.10.), in der Zeit zwischen 20.10 und 21.20 Uhr, machten sich die Diebe in der Darmstädter Landstraße an dem motorisierten Zweirad mit dem Kennzeichen 571 UNU zu schaffen und entwendeten den am Fahrbahnrand abgestellten und gesicherten Motorroller. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 bei der Polizei in Bischofsheim zu melden.

